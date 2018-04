Ez történik a testeddel, ha minden nap aktívan sétálsz fél órát

Programnak is jó, ráadásul szuper hatásai vannak!

Valószínűleg a te életedben sincs túl sok olyan nap, amikor ne sétálnál egy kicsit; legalább annyit, míg elmész a munkahelyedre, majd utána haza, közben pedig beugrasz a boltba. Ez persze önmagában még egyáltalán nem helyettesíti a mozgást, azonban jó tudni, hogy ha minden nap aktívan sétálsz fél órát, annak csodálatos hatásai lehetnek. Most, hogy jön a jó idő, érdemes minden estére betervezned ezt, ugyanis az alábbi pozitív hatásokat garantáltan érezni fogod!

1. Sokkal jobb lesz a kedved

Amikor rossz napod van, te is hajlamos vagy édességbe fojtani a bánatod, esetleg egy pohár borba este? Nos, napi fél óra sétának is ilyen hangulatjavító hatása van, és ez nemhogy zéró kalóriás, de még akár fogyaszthat is! Kutatások szerint egy szimpla séta képes csökkenteni a dühöt és a feszültséget, ha pedig nem egyedül, hanem a pasid vagy egy barátod társaságában mész, a beszélgetés még inkább javítja a kedved. Arról nem is beszélve, hogy ha több időt töltesz a szabadban, a napfény miatt növekszik a D-vitamin szinted is, ami energikusabbá tesz.

2. A hasi zsír eltávolításában is segít

Van egy nagyon szuper hatása annak, ha minden nap aktívan sétálsz fél órán át. Előbb-utóbb azt fogod észrevenni, hogy a nadrágod a derekad tájékán már nem feszül rajtad, noha a mérlegre állva lehet, hogy nem tapasztalsz fogyásbeli különbséget. Erről az tehet, hogy az állandó sétálás segít a testednek helyes szinten tartani az inzulint, ami egyúttal a hasi zsír csökkentéséhez vezet. Egy személyi edző például elárulta, hogy egyik vendége 2%-kal csökkentette a testzsír százalékát azzal, hogy egy hónapon keresztül tömegközlekedés helyett gyalog ment a munkahelyére, ami körülbelül 1km-re volt a lakásától.

forrás: pexels

3. Csökkenti a narancsbőrt

A napi fél óra séta a külsőd szempontjából is sokat számít, ugyanis ez segít abban, hogy megszabadulj némi méreganyagtól, ami az étkezés során bejutott a szervezetedbe. Ráadásul ez nem minden, ugyanis a nők által annyira utált jelenség, a narancsbőr ellen is hatékony. A séta során a tested felveszi a küzdelmet a folyadék visszatartással és beindítja a vérkeringést is, ezáltal pedig megakadályozza a narancsbőr erősödését.

4. Ellenállóbb leszel a betegségekkel szemben

Számos kutatás foglalkozott már a sétálás hatásával, és nagyon szuper adatokra bukkantak. Egy felmérés során kiderült, hogy a napi 30 perc séta konkrétan 27 százalékkal csökkenti a szívbetegségek és a vérrög kialakulásának esélyét, ráadásul azoknál, akik aktívan csinálják is ezt hosszú távon, kisebb eséllyel jelentkezik II. típusú cukorbetegség és asztma is. Ezek után nem is kell többet mondanunk, te is betervezed az életmódodba a fél óra sétát, igaz?

