Most akkor tényleg fel akart szedni a 70 éves tanárom?

Felnőtt fejjel ültem be ismét az iskolapadba, coachingot tanulni. Imádtam minden percét. Imádtuk Frigyes tanár urat is, mert szellemes volt és elbűvölő. Később egy cukrászdában is megpróbált elbűvölni. Franci története. Az Éva magazin írása.

szeptember 30 kos 03.21 - 04.19 Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki mindenáron... bika 04.20 - 05.20 Nem feltétlenül jól ítélsz meg egy bizonyos helyzetet,... ikrek 05.21 - 06.21 Nagy célt tűztél ki magad elé, pontosan tudva,... rák 06.22 - 07.22 Vannak olyan szituációk, amelyeken jobb csendben túllépni, s... oroszlán 07.23 - 08.22 Lassanként kezd kicsit sok lenni a téged nyomasztó... szűz 08.23 - 09.22 Hosszú idő után végre számodra fontos emberek is... mérleg 09.23 - 10.22 Abszolút nem számítottál arra, hogy a mai programjaidat... skorpió 10.23 - 11.21 Olyasfajta kihívással kell ma szembenézned, amelyre nem számítottál,... nyilas 11.22 - 12.21 Kezdesz kimerülni a heti hajtásban, nem nagyon bírod... bak 12.22 - 01.19 Leragadtál egy bizonyos helyzetben, amelyből nem sikerült túl... vízöntő 01.20 - 02.18 Olyan szituáció adódik, amikor választanod kell, melyik irányba... halak 02.19 - 03.20 Nagy felelősséggel járó feladatot bíznak rád, mely elsőre... Elolvasom végig Megnézem