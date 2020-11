Kamu volt a békülés? Újabb fejlemény Dominic West válásával kapcsolatban

A múlt hónap hírei közül Lily James és az egyébként házas Dominic West lebuktató paparazzi fotóinál talán csak az alig egy napra rá érkező "minden rendben a házasságunkkal" képe volt furcsább. Bár Dominic is kollégája románca napvilágra került, a sztár viharsebesen reagált feleségével a pletykákra, sokan pedig azóta sem értik, mi is történt pontosan.

Egy jó asszony mindent megbocsát?

Nos, most újabb fejezethez érdekezett ez a bizarr történet, ugyanis a The Sun szerint Dominic West és felesége, Catherine FitzGerald között közel sincs minden rendben, sőt, könnyen lehet, hogy hamarosan válnak. Az ügyben egy bennfentesre hivatkozik a lap, aki elmondta, Dominic bevallotta feleségének, hogy valóban beleszeretett Lily Jamesbe, románcuk pedig nem egyszeri alkalom volt. Ez pedig betette a nőnél a kaput, ugyanis bár úgy tűnik, Catherine egy félrelépést képes lett volna megbocsátani, sőt, vállalta ezt a nyilván szuperkínos fotót is férjével a sajtóban, többet viszont nem vesz be a gyomra, szóval nincs más út, csak a válás.

Ezzel pedig Dominic 10 év házasságot, a négy gyermekükkel közös családi idillt dobta a levesbe, bár a legcikibb még talán mindig az, hogy feleségének a lapokból kellett megtudnia, hogy férje nem az az ember, akinek gondolja.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 7 kép Nők, akiket gazdaggá tett a válás Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria