Figyelj a részletekre

A fehér farmer elég sokat megmutat az alakodból és a fehérneműdből, akár szeretnéd, akár nem. A fehérneműt még egészen könnyű elrejteni, ha egy bőrszínű (semmiképp sem fehér!) alsóneműt viselsz, de a másik kérdésben már inkább a ruha mérete számít. Azaz fontos, hogy ne szorosan feszülő, fehér nadrágot vegyél fel, mert ez minden egyes részét kiemeli a testednek, és kényelmetlenül érezheted magad. Azaz ha van rajtad narancsbőr, a fehér nadrágban látszani fog, ahogy az is, ha esetleg felszaladt rád egy-két plusz kiló a karantén alatt. Ezt megelőzheted azzal, ha nem túl szoros ruhát választasz. Vékonyabb alkatnak a skinny vagy boyfriend farmereket javasolják fehérben, kicsit teltebb nőknek pedig a slim vagy egyenes szárú fazont!

forrás: Getty Images

Szeretnéd, ha olyan tiszta lenne a fehér cipőd minden nap, mint új korában? Tipp Nem érdekel Elolvasom

A megfelelő cipő

A fehér nadrág kifejezetten izgalmassá teszi a megjelenésedet, de mégsem passzol hozzá bármilyen cipő. Sokan itt rontják el az összképet, mert nem tudják, hogy sötét lábbelivel nem mutat jól ez a ruhadarab, úgyhogy inkább tegyél le a fekete sportcipőről, magas sarkúról és szandálról. A legjobb mindig egy semleges árnyalat, például bézs, világos barna vagy törtfehér, de még az ezüstös cipők is jól nézhetnek ki vele. Ami a cipő talpát illeti, a legjobb általában a magas sarkú vagy a wedge szandál, hiszen nőiessé teszi a megjelenésed, míg a lapos darabokat inkább csak azoknak javasolják, akik amúgy is magasak. A fehér farmer ugyanis optikailag még alacsonyabbá tesz, pláne, ha a cipődnek nincs plusz néhány centi sarka.

forrás: Getty Images

Nem mindegy a pólód színe

A fehér farmer esetében nem csak a cipőd színe számít, hanem az is, hogy milyen felsővel, pólóval viseled. A sötét színű topok optikailag vékonyabbá teszik a felsőtestedet, ebből kifolyólag viszont alul szélesebbnek fogsz tűnni, ezért jobb, ha inkább a világos árnyalatok mellett döntesz. A teljesen fehér szett szuper döntés, hiszen a monokróm amúgy is nagy divat most, ráadásul vékonyabbá tesz. Ami pedig a hűvösebb délutánokat illeti, egy dzseki esetében kivételt tehetsz a világos színek terén, ugyanis a sötétebb árnylattal is jól mutat az összkép, de csak akkor, ha alatta semleges színű felső van rajtad.

forrás: Getty Images

Megmutatjuk, milyen számodra a tökéletes nyári cipő a csillagjegyed szerint Green Stiletto Nem érdekel Elolvasom

Még több inspirációt a fehér farmer viseléséhez a galériában találsz!

Galéria / 16 kép Outfit inspiráció: fehér farmer Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

liveabout.com