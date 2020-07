Ezt üzeni a tested, ha viszket, ha fáj, vagy ha csak nem érzed jól magad a bőrödben!

Amikor fizikai sérülés ér minket, vagy baktérium, netán vírus okozza a betegségünket, a gyógyszerek hamar megoldják a problémánkat. Azonban sokszor megesik, hogy egy-egy fájdalom vagy tünet nem múlik el a kezelések hatására, és hiába követünk el mindent, hogy végre megszüntessük azt a szörnyű hátfájást vagy gyomorfájdalmat, semmi sem segít. Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, vajon a fizikai problémák kiváltó okai nem a lelked mélyén rejtőzködnek-e?

Folyamatosan jeleket kapunk

A tested és az elméd között ugyanis rendkívül szoros kapocs áll fenn. Attól függően, hogy hogyan érzed magad, miként viselkedsz, vagy mit gondolsz, a testedből valamilyen reakciót váltasz ki. „A testünk remek jelzőrendszer. Nem pont arra gondolok, hogy fájni fog a kislábujjad, ha belerúgsz az ágy szélébe, hanem átvitt értelemben, de mindenképp jelzi felénk, ha valami nincsen rendben a lelkünkkel. A legtöbb gond, ami sokáig nyomaszt, a legtöbb olyan negatív érzés, amin nem sikerül átlendülnünk, a legtöbb negatív program a fejünkben bizony tud testi egyensúlytalanságot, akár fájdalmat is okozni” – meséli Komlóssy Vera kineziológus, író. Ez az oka annak, hogy ha nagyon stresszes vagy, vagy feldúltnak érzed magad, a tested valahogy jeleket fog küldeni neked. Ezek mindenkinél máshogy mutatkozhatnak meg: van, akinek egekbe szökik a vérnyomása, míg másnak a gyomra fájdul meg, de egy biztos, ilyenkor reakciók sorozata zajlik le. Hosszú évek kutatásai hívták fel erre a figyelmet, és mára a szakértők is egyetértenek abban, hogy a lelkünk egészsége rendkívül komoly hatással lehet a testünk állapotára.

A bőrproblémák okai Tiniként mindenki küzd bőrproblémákkal, de mi van akkor, ha idősebb korodban is folyton a pattanásokkal és aknékkal kell foglalkoznod? Ha már mindent kizártál az allergiától kezdve a hormonális problémákig, a lelkedet kellene közelről szemügyre venned. Ugyanis sok esetben a múlni nem akaró pattanásokat lelki okok idézik elő, sőt ennek a területnek már neve is van: pszichodermatológia. Ilyenkor a szakértők a bőrviszketés, a pikkelysömör, az ekcéma vagy éppen a pattanások lelki okait igyekeznek kideríteni, hiszen nagyon sokszor megesik, hogy hiába kap kezelést valaki, a gyógyszerek egyszerűen nem tudják megoldani a problémát. Ilyenkor egy pszichológiai tanácsadás igazán nagy előrelépést jelent, tekintve, hogy általában valamilyen önbizalomhiánnyal, önértékelési zavarral, elnyomott stresszel és szorongással van összefüggésben. Lehet, hogy te is elégedetlen vagy a külsőddel, folyton kisebbségi komplexusod van miatta? Talán ez is közrejátszik a bőrbetegség megjelenésében, ami ördögi kört teremt, hiszen minél nagyobb a probléma, annál kisebb az önbizalmad miatta, amitől végül rosszabbá is válik a bőröd állapota.

A leggyakoribb fizikai tünet

Egy fejfájás, a nőgyógyászati gondok, a gyomorpanaszok is sokszor a lélek problémái miatt alakulnak ki. „Általában ebben a sorrendben a leggyakoribb, de egyénfüggő, hogy hova pakoljuk a problémáinkat” – meséli Vera. Amikor rossz napod van, és minden balul sül el, délutánra neked is erősen megfájdul a fejed? A kineziológus szerint ez azt jelzi, hogy nagyon sok olyan gondolat jár a fejedben, nagyon sok olyan program fut gondolatként, ami nem okoz jó érzést, ami nem előrevisz az életedben akár az adott problémák megoldása felé, hanem erősíti a félelmedet, aggodalmaidat. De ugyancsak a stressz és a lelki gondok lehetnek

a gyomorpanaszok okozói is: ilyenkor puffadással vagy hasmenéssel találod szembe magad, aminek fizikai elváltozás nincs a hátterében. Szakértők ezt IBS-nek nevezik: általában feszült élethelyzetek, traumák okozzák, amelyek túlzott reakciót váltanak ki belőled és a hasadból. „A gyomorprobléma lelki okai mögött ki nem mondott, »lenyelt« dolgok húzódnak.” Ha hasmenéssel küzdesz, az arra utal, hogy negatív érzelmeket próbálsz kiűzni a testedből, míg a székrekedés inkább azt jelzi, hogy valamin újra és újra rágódsz, és a haragodat próbálod visszafojtani.

Nem csak találó szófordulat az, hogy egy szakítás, csalódás után a szívünk megszakadhat, hiszen valóban komoly hatással van erre a szervünkre az, ha mély érzelmi válságba zuhanunk. „Szívpanaszoknál akár a nemszeretettség érzése is okozhatja a problémákat” – állítja Vera. Az érzelmi fájdalom ugyanis az agyadnak ugyanazt a részét aktiválja, mint a fizikai fájdalom. Amikor erős lelki sérelmeket érzünk, az agyunknak az a része válik aktívvá, amelyikben épp az az ideg található meg, amelyik a mellkashoz, nyakhoz és gyomorhoz kapcsolódik. Ez az oka annak, hogy a mellkasodban erős szorító érzést tapasztalhatsz egy szakítás után, a pulzusod hamar magassá válik, és a szívverésed is felgyorsul. Sőt nőként még egy komoly testi tünete lehet a lelki fájdalmaknak: a nőgyógyászati problémák. Sokan küzdenek visszatérő tünetekkel, gyulladásokkal, fertőzésekkel, hiába figyelnek oda magukra. „Tapasztalataim szerint a nőgyógyászati problémák nagyon sokszor összefüggnek például gyermekvállalási aggodalmakkal” – meséli a szakértő. Ezért ha egy ideje már valamilyen fizikai problémával küzdesz, érdemes lenne a lelki okokat is feltérképezni!

És ezt tudtad?

A cikk először a JOY magazin 2020/02. lapszámában jelent meg.