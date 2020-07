A tavalyi évben robbant a hír, hogy az Avatar mellett egy másik filmtörténeti klasszikus is folytatást kap, jön a Mátrix 4. A forgatásokat azóta már el is kezdték, a folytatás hírével együtt pedig az is biztossá vált, hogy a filmben visszatér az a , akinek annak idején hatalmas lökést adott ez a semmihez sem hasonlítható sci-fi. Mármint ami a karrierjét illeti. A színész azóta sem tudta egyetlen filmjével sem megközelíteni a Mátrix sikerét, ahogy azt sem titkolja, hogy a mozi után őt ért hatalmas sajtófigyelemmel bizony nehezen tudott megbirkózni.

A Mátrix végül három részt élt meg, majd a 2003-as Mátrix – Forradalmak után csak rebesgették, hogy egyszer talán lehet folytatás. Azóta 17 év telt, 2021-ben pedig végre teljesül sok rajongó álma. De vajon miért vállalta, hogy visszatér a franchise-hoz, ha annak idején ennyire kikészítette a felhajtás? Az 55 éves színész egy friss interjúban most megadta a választ, és ha hihetünk a szavának, akkor a Mátrix 4 tényleg bombasztikus lesz:

Lana Wachowski egy gyönyörű forgatókönyvet írt, egy csodálatos történetet, amivel nagyon tudtam azonosulni. Ez az egyetlen oka a visszatérésemnek.

Emellett Keanu hozzátette, sosem vágyott a folytatásra, és nem is gondolta, hogy egyszer ez még megvalósul, most viszont hatalmas kihívás számára, hogy ismét Neo bőrébe bújhat, és felveheti azt a bizonyos hosszú fekete kabátot.

