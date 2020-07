Szerencsére már nagyon sok, korábban vadul diétázó is tisztában van azzal, hogy a fogyókúra egyáltalán nem csak csirkéből, halból, rizsből és salátákból áll - bár ezeknek is megvan a maga szépsége. Abszolút hatékony mind az életmód, mind a fogyás tekintetében, ha az összetevőkre figyelsz, variálsz, hiszen némi kreativitással és utánaolvasással az egyébként cseppet sem karcsúsító fogások is simán ehetők - bármikor.

Persze a mértékletesség a kulcs mindenben: ha kedved támad falatozni a nagyi kolbászos, tojásos lecsójából egy kis fehér kenyérrel, tedd azt: ha a hét nagy részén odafigyelsz az adagokra és a tápanyagbevitelre, akkor egy-egy ilyen fogástól biztosan nem dől össze a világ.

