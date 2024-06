Nem kell félni tőle! 5 ok, amiért az életed sokkal jobb lesz 40 felett

Bár hazánkban még nem igazán ismerik a 63 éves Chip Conley nevét, az Egyesült Államokban mára ő az egyik legnépszerűbb olyan író, aki önismerettel, motivációval foglalkozik. Az üzletember és szállodatulajdonos, aki az Airbnb egyik „feltalálója”, 2010 óta tart beszédeket TED konferenciákon, ő alapította meg a Modern Elder Academy-t, egy olyan iskolát, amely azt tanítja, hogyan élhetnek teljes, izgalmas, kihívásokban és sikerekben gazdag életet a mai, modern középkorúak és idősek.

Conley szerint nagyon fontos, hogy ezzel a témával alaposan foglalkozzunk, hiszen a 21. században az emberek jóval tovább élnek, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, így aztán nincsen előttünk példa arra, hogyan lehet kihasználni ezeket a plusz éveket. Ennek jegyében írta meg könyvét, a 12 Reasons Why Life Gets Better with Age, magyarul 12 ok, amiért az élet a korral egyre jobb lesz című könyvét, amely a tengerentúl szinte azonnal bestseller lett. Most ebből szemezgetve gyűjtöttük össze, miért fogod imádni a 40-es éveidet!

Azok a fantasztikus 40-es életévek! Ezért fogod imádni ezt az életkort!

Galéria / 5 kép 5 ok, amiért az életed sokkal jobb lesz 40 felett Megnézem a galériát

