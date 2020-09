Soha ne öld meg a pókokat a lakásodban: azt is eláruljuk, miért!

Sokan rettegnek a pókoktól, pedig igazából semmi okuk nincs rá. Sőt, elmondjuk, miért ne az legyen az első gondolatunk, ha meglátjuk őket, hogy mivel fogjuk eltüntetni az ízeltlábúakat.

Azok a pókok, akikkel Magyarországon a lakásunkat, házunkat osztjuk meg, egyáltalán nem ártalmasak ránk nézve. Maximum csak a kinézetük rettenthet el néhányunkat, de őszintén szólva ők sokkal jobban félnek tőlünk. Ezért eljött az ideje, hogy mindenki megbarátkozzon velük és befogadja őket háziállatnak, hiszen igazából szívességet tesznek nekünk és a környezetünkben élőknek.

forrás: Timothy Dykes/unsplash.com Gondolnád, hogy az arachnophobia, azaz a pókoktól való félelem az egyik leggyakrabban előforduló fóbia a világon?

Az Északi-Karolina Állami Egyetem egy rovarkutatója, Matt Bertone azt állítja, hogy a pókok fontos részei a beltéri ökoszisztémának. Nem véletlenül, hiszen ragadozók lévén az összes rovart elkapják hálójukkal és elfogyasztják őket. Azokat, akik csak szimplán bosszantanak bennünket, de azokat is, akik ránk nézve veszélyesek lehetnek, mint például a szúnyogok. Köztudott, hogy rengeteg fertőzést hordozhatnak magukban, így csípésükkel akár tovább is adhatják azt. Ezért inkább csak köszönjük meg nyolclábú barátainknak, hogy ők is kiveszik a részüket a háztartásból. De ha mégis megszabadulnánk tőlük, semmiképp ne öljük meg őket, hanem vegyünk erőt magunkon és egy humánusabb módon távolítsuk el a lakásból! A legegyszerűbb módja, ha egy pohárral elkapjuk és annak száját egy újsággal vagy könyvvel takarjuk le, míg ki nem engedjük a szabadban.

Tudtad? A világon közel 200 000 fajta pók élhet. Ezek körül a legkisebb a Patu digua névre hallgat. Ő egy igazi apróság, hiszen mérete kb. 0,37 mm körül lehet. A legnagyobb példány pedig az óriás tarantula vagy más néven a góliát madárpók, aminek a testhossza 12 cm, de lábaival együtt még a 28 cm-t is elérheti.

