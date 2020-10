Egyértelműen az egyik leggyakoribb reggeli rutin közé sorolható az első bögre kávé fogyasztása. Arról, hogy maga a kávé, illetve a koffein mennyire egészséges a szervezetünkre nézve persze nagyon ellentmondásos állásponton vannak a szakértők. Mi, kávéfogyasztók pedig nem is szívesen mondunk le róla, amíg törvényileg nem szabályozzák (ugye?!). Azonban azt tekintve, hogy mikor érdemes fogyasztani az a feketét, már érdemes lenne beadni a derekunkat a szakértői véleményeket látva. A British Journal of Nutrition folyóiratban megjelent a CNEM (the Centre for Nutrition, Exercise and Metabolism) friss kutatása, ami kimutatta, hogy már rövid távon is jobbat teszünk a szervezetünkkel, ha nem éhgyomorra, hanem az első étkezés (vagy legalább pár falatka) után hörpintjük le a kávénkat.

forrás: Photo by Brigitte Tohm on Unsplash

Leegyszerűsítve károsodik a vércukorszint-szabályozása, hogyha a testünk első körben egy adag kávával találkozik reggel – különösen akkor, hogyha egy nehéz, kicsit sem pihentető éjszakán vagyunk túl. Amit tehetünk, hogy előbb eszünk pár falatot, és csak utána isszuk meg a kávét.

A vizsgálatban 29 férfit és nőt figyeltek meg, három különböző minőségű éjszakát követően. Az eredmény szerint, azoknak, akik először kávét ittak reggel 50%-kal ugrott meg a vércukorszintjük azokéhoz képest, akik előbb reggeliztek, és csak utána itták meg a feketét. Természetesen a teljes pontosság érdekében az egymást követő napokon a tesztalanyok csoportosítását is cserélték. A kutatás itt azonban még nem áll meg, ugyanis a következő szakaszban arra keresik a szakértők a választ, hogy az éjszakai alvás minősége, milyen hatással van az anyagcsere károsodásához.

Jöhet néhány extra trükk?

