A telefonod az ébresztőórád is egyben? 3 oka is van annak, ez miért nem jó ötlet!

Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy kilépjünk a lakásból a mobiltelefonunk nélkül; sőt, sokszor még a fürdőkádba és az ágyba is visszük magunkkal. Utóbbi már csak azért sem meglepő sokaknak, mert rengeteget használják a telefonjukat egyben ébresztőóraként is, ezért mindig az éjjeliszekrényen pihentetik a készüléket. Pedig egyébként nem érdemes olyan közel tartani magunkhoz alvás közben; egyik szerkesztőnk már ki is próbálta, mi történik, ha két héten át a másik szobában tárolja a telefonját.

Kísérlet: 2 hétig nem aludtam a mobilommal egy szobában, és ennek meg is volt a hatása Életmód Nem érdekel Elolvasom

Ráadásul több oka is van annak, miért nem olyan jó ötlet ébresztőóraként használni a telefonodat!

1. Rontja az alvás minőségét

Egyrészt amikor lefekszel az ágyba, valószínűleg még végiggörgetsz egyszer a Facebookon, esetleg megnézed az Instagramot és a híreket. Aztán azon kapod magad, hogy bár időben sikerült ágyba bújnod, elrepült az idő netezéssel. Már önmagában ez elég nagy probléma lehet, hiszen kevesebbet alszol miatta, de a készülékből áradó kék fény is ront az alvás minőségén. Emiatt reggel is pont olyan álmosan kelsz, mint lefekvéskor!

2. Belezavar a reggeli rutinodba

Amikor nem volt még okostelefonod, valószínűleg egészen máshogy nézett ki a reggeled! Most viszont az emberek többsége az ébresztő hallatán azonnal kézbe veszi a mobilját, ellenőrizni az üzeneteket, a Facebookot, esetleg az e-maileket, és máris elpazaroltál 10 percet az ágyban arra, hogy netezel. Így könnyű megcsúszni a reggeli rutinnal, aminek többnyire az a vége, hogy kimarad a reggeli, és rohannod kell a munkahelyedre. Ez bárki napját képes elrontani!

3. Nehezebb meghallani

Tudtad, hogy a mobilod nem olyan hangos, mint egy klasszikus ébresztőóra hangja? Nem csak emiatt könnyű egy idő után figyelmen kívül hagyni a csörgését: az agyad napi szinten olyan sokat hallja a telefonodat, hogy egy idő után hozzászokik, és meglehet, hogy a mélyebb álomban szó szerint meg sem hallod a telefonodat. Pláne, ha reggelente még háromszor rányomsz a szundigombra!

Teszt: egy héten át nem nyomkodtam a szundi gombot – ennyit változott a közérzetem már az első nap után Életmód Nem érdekel Elolvasom

Apropó telefonhasználat, tudtad, hogy ezek az appok veszélyesek lehetnek rád és a készülékedre nézve?

Galéria / 5 kép Appok, amik veszélyesek lehetnek rád és a telefonodra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

BrightSide