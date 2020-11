Hogyan ne edd túl magad home office-ban (sem)

Éva magazin írása: Tavasszal még én is könnyesre röhögtem magam a mémeken, hogy nem fogunk majd kiférni az ajtón, ha vége lesz a karanténnak, az otthonról dolgozásnak. Most viszont, hogy újra itt tartunk, rájöttem, muszáj megállnom az „önmegnyugtató” célzatú nasizást. Amitől ráadásul csak tök ideges leszek magamra, hogy ezt most megint miért kellett. Íme néhány tipp, hogyan ne ragadjunk bele a stresszevés ördögi körébe.

Csak bekapok egy kis kesudiót, az még pont belefér, addig is gondolkodom a jövő heti témáimon – csitítgatom a lelkiismeretem, amiért már megint a konyhaszekrény ajtaját nyitogatom, újabb nasik után kutakodva. Egy órával később, cikkírás közben pedig azon kapom magam, hogy az imént felfedezett ropiról ábrándozom. Kinek ismerős a helyzet? Ti is többet nassol(ná)tok azóta, hogy otthonról dolgoztok? Nekem mindenesetre sokkal nagyobb kihívás visszafogni magam úgy, hogy csak egy karnyújtásnyira van a hűtő és ahogyan a gyerekeim elnevezték, a "finomságos" doboz. S hogy honnan ered ez a felfokozott késztetés, hogy folyton nyammogjak valamit? A kérdés tulajdonképpen költői, és a válasszal is tisztában vagyok. S annak ellenére nehezemre esik fegyelmezni magam, hogy számtalanszor a saját bőrömön is megtapasztaltam, a stresszevés nem javít a helyzeten.