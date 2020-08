Soha, de soha ne aludj ventilátor mellett! Eláruljuk, miért!

Amikor a hőmérséklet odakint 30 fok fölé kúszik, a legtöbb lakásban elviselhetetlen lesz a hőség. Éjszaka pedig még nagyobb lehet a szenvedés, ha a lakás nem hűl vissza kellően, a legtöbben pedig ilyenkor veszik elő a jó öreg ventilátort, amitől egy kis enyhülést remélnek. Azonban ahogy a csúcsra járatott klíma, úgy az éjjel a nyakunkba levegőt fújó ventilátor sem éppen egészséges választás.

Bár azt mind tudjuk, hogy ezek a kütyük csak kissé megforgatják a levegőt, abba már nem biztos, hogy belegondolunk, hogy valójában az összes port és pollent keringtetik ezáltal a helyiségben. Ráadásul a hűvösebb levegőnek köszönhetően a nyálkahártya, a bőr, valamint a szem is könnyebben kiszáradhat, ami nyilvánvalóan irritációkat okozhat. Fejfájás, szemszárazság, illetve kissé bedugult orr is kísérthet minket reggel ébredéskor, nem is beszélve az esetleges izomfájdalmakról. A szervezet ugyanis nagy stresszként éli meg a nagy hőmérséklet-változást – hát még, ha azt közvetlen közelről kapja huzat formájában. Hiszen a legtöbben szó szerint magukra irányítják az eszközt a gyorsabb és intenzívebb hatás érdekében, aminek az eredménye akár a végtag fájdalomig is fajulhat. A huzat hatására ugyanis a bőr és az alatta lévő szövetek is lehűlnek, ennek okán pedig az izmok túlfeszülhetnek, így romlik a vérellátása az adott területnek és gyulladás alakulhat ki.

Csak óvatosan!

Van néhány dolog, amit tehetsz a pihentető alvás érdekében...

