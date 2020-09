Téged is mindig követ a kutyád a fürdőszobába? Több oka van ennek

Te is észrevetted már, hogy amikor elvonulnál a fürdőszobába, wc-re, a kutyád folyamatosan a nyomodban van? Még ha ki is csukod a szobából, ő ott ül az ajtó előtt, és ugatni kezd? Több oka is van annak, miért követ téged ilyenkor!

1. A kutyák társaslények A kutyák mindig is csapatban éltek, hozzászoktak a társasághoz, ezért ha a gazdájuk feláll és egyedül hagyja őket a szobában, rögtön sebezhetőbbnek érzik magukat. Szükségük van a gyakori interakcióra, és a természetükbe van kódolva, hogy a családjukkal akarnak lenni, ha alszanak, esznek, játszanak. Ezért amikor neked szükséged lenne egy kis egyedüllétre a fürdőben, ő nem érti, miért, és rögtön megy veled! 2. Próbál megóvni téged A kutyák úgy érzik, hogy nem tudnak megvédeni téged, ha a csukott ajtó mögött segítségre lenne szükséged. Emiatt kezd el a kis kedvenced nyüszíteni vagy ugatni, hiszen nem látja, mit csinálsz, és ez szorongással tölti el. forrás: unsplash/georgiana barbu 3. Nem akar lemaradni A kutyák a te otthonodat a sajátjuknak tekintik, és mivel kíváncsi természettel rendelkeznek, igenis tudni akarják, mikor mi történik. Ez persze olyan szempontból érthető, hogy ha a munkaidőd alatt ő egyedül van otthon, hamar unatkozni kezd, és az ilyen apró "izgalmak", mint hogy te elmész a fürdőbe, máris felkeltik az érdeklődését. 4. Érzi, ha valami nem oké A kutyád azonnal megérzi, ha szomorú vagy, vagy rosszul érzed magad, és amikor emiatt mész el a fürdőszobába, rögtön a nyomodban lesz, hogy hozzád bújhasson. Ezt azért csinálja, hogy megpróbáljon javítani a helyzeten és a hangulatodon, mert nem akarja, hogy rosszul érezd magad. Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Így készíts kutyádnak fekhelyet a hidegebb őszi napokra Így készíts kutyádnak fekhelyet a hidegebb őszi napokra Lakberendezés Nem érdekel Elolvasom A kutyád észreveszi, ha te rosszul vagy, de neked még jobban kell figyelni erre az ő esetében! A galériában elmondjuk, milyen jelekre kell hangsúlyt fektetni: Galéria / 6 kép Ezekkel a módszerekkel üzen a kutyád, ha nem érzi jól magát Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria BrightSide Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom! Tovább olvasok