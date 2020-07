Valld be: veled is előfordult már, pláne a közösségi futások és csoportos edzések elmaradása alatt, hogy nem mostad ki az összeizzadt edzéscuccodat, hanem mondván, hogy úgyis tökegyedül futsz, felvetted még egyszer (vagy többször...). De biztos, hogy olyan is megesett veled, hogy futás után hazaértél, hirtelen lekötött egy-két céges mail, egy izgi csevegés a neten, és órákig a vizes edzős ruhádban ültél, ami amúgy már meg is száradt rajtad.

De azon elgondolkodtál már, hogy a fentiek mit tesznek a bőrrel - ha egyáltalán tesznek valamit? Két bőrgyógyász, Heather Goffot és Whitney High elmondták, mire számíts, ha a fentiek gyakran megesnek veled.

A szaunázással tényleg javul a teljesítmény? Bizony, és nem is akárhogyan! Egészség Nem érdekel Elolvasom

Alapvetően sokat számít, milyen bőrtípusba tartozol - High szerint a kellemetlen szagtól a gombás fertőzésekig bármit okozhatnak az izzadt ruhák.

A legfőbb probléma a nedvesség. Az izzadság és a baktériumok beszorulhatnak a szövetekbe, és irritálhatják a bőrt - vallja High.

Arcápolás futóknak: te minden apróságra odafigyelsz? Egészség Nem érdekel Elolvasom

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

Galéria / 11 kép Izzadj stílusosan! 11 hipermenő és praktikus hajviselet edzéshez Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria