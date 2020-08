Fény derült arra, miért haragudott meg Harry hercegre Eugénia hercegnő

Harry herceg és Eugénia hercegnő sosem csak unokatestvérek voltak, ennél jóbal több volt köztük: a rokoni kapcsolat mellett nagyon jó barátok is voltak, minden gondjukat megosztották egymással. Később pedig mindig ismerték egymás szerelmeit, amikor pedig Harry összejött Meghan Marke színésznővel, többször randiztak is négyesben, Eugénia párjával, Jack Brooksbank üzletemberrel.

Eugénia az elsők között volt, aki tudott Harryék románcáról, nagyon megszerette Meghant, hiszen fontos volt számára, hogy Harry megtalálja a megfelelő párt.

A Harry és Meghan Markle életéről nemrég megjelent könyv (már magyarul is elérhető a könyv a 21. Század Kiadónál), az Omid Scobie és Carolyn Durant által készített Finding Freedom szerint akkor romlott meg a baráti kapcsolat, amikor Harryék épp Eugénia esküvőjén jelentették be, hogy babát várnak.

Hary és Meghan akkor azért döntöttek úgy, mert az volt az utolsó alkalom, hogy találkozhattak az idősebb rokonokkal is, a lagzi után ugyanis hetekre Ausztráliába utaztak, és még ez előtt be akarták jelenteni a hírt. Pár nappal később, az ausztrál út alatt hozták hivatalosan is nyilvánosságra a babavárást, akkor Meghan már 12 hetes terhes volt, és állítólag már látszott, hogy kerekedik a hasa.

Eugénia egy ismerőse szerint viszont rosszul esett a hercegőnek, hogy épp az esküvőjén jelentette be a pár az örömhírt, szerinte várniuk kellett volna a dologgal.

Nehéz így igazságot tenni, ráadásul az érintett felek eddig nem szólaltak meg a történtek kapcsán. Azt viszont reméljük, hogy hamarosan rendeződik a kapcsolat az unokatesók között!

