Mindenki minden éjjel álmodik, akár többször is, ez teljesen független attól, az illető felébredve emlékszik-e rá vagy sem. Ugyanakkor az alvást tanulmányozó tudósok már nagyon régen felfigyeltek arra, a nők számára sokkal könnyebb ez a visszaemlékezés, mint a férfiaknak. Készült például egy kutatás, amelyben 175 főt kérdeztek az álmaikról, itt is kijött, hogy mindegy az életkor, az iskolázottság, az alvásminőség és bármi más, a nők jobban emlékeznek és kész. Azt azonban a mai napig nem tudják biztosan, mi ennek az oka, csupán feltevéseik vannak, ezeket az alábbiakban mutatjuk be.

