A kifutóról jelentjük: ezek lesznek 2024 nyarának legnagyobb cipőtrendjei

Tudjuk, hogy hivatalosan még nem ért véget a tavasz, sőt valójában néha olyan érzésünk van, mintha hirtelen az őszbe csöppentünk volna, de a szeszélyes időjárás hamarosan véget ér és beköszönt az igazi forróság. Néhány hónapig élvezhetjük a meleget, a vízpartot és a szabadban töltött időt, és persze a nyári ruháinkat is, amik épp a szekrény mélyén várnak arra, hogy elővegyük őket. Igaz ez a lábbelikre is, a papucsok és szandálok még váratnak magukra, de hamarosan ezek is előkerülnek a tavaszi loaferek és sneakerek mellett. Hogy pontosan milyen nyári cipőtrendekre számíthatsz, arról az alábbiakban számolunk be: egyenesen a kifutóról mutatjuk a legmenőbb példákat.

Balerina

Bizony, a Mary Jane típusú balerinák előtérbe kerülnek nyáron, vagyis azok a darabok, amelyek elöl pánttal vannak ellátva. A klasszikus cipőtrendnek az utóbbi években sikerült visszakúsznia a térképre, bár a mai napig megosztó maradt. Ezek a csinos darabok nadrággal és szoknyával is jól mutatnak és sokkal kényelmesebbek lehetnek mondjuk a loafereknél azok számára, akik nem szeretik a merev cipőket.

forrás: Getty Images/Victor VIRGILE

Lábujjközi darabok

Ez is egy olyan trend, ami előtt nem tud mindenki meghajolni, egyszerűen tudni kell stílusosan viselni és akkor nem ront az összhatáson. A sztárok például odáig vannak érte, nincs olyan év, hogy ne kerülne elő a gardróbjukból. Így nem véletlen, hogy a legnagyobb divatmárkák is felfigyeltek rá és a piacon megjelent a lábujjközi papucsok, szandálok és magas sarkú darabok.

forrás: Getty Images/Victor VIRGILE

A nagyi magas sarkúja

Legjobban így lehetne jellemezni azokat a darabokat, amelyek anyaghasználatban vagy színben a régi korokat idézik. Ezek a magas sarkú cipők klasszikusnak és időtállónak mutatják a szettedet, a kulcs pedig a vastag sarok. Utóbbi miatt még kényelmes is, amiért jár a plusz pont.

forrás: Getty Images/ Estrop

Hálós megoldások

A különböző hálós és horgolt darabok mindig is alapdarabnak számítottak nyáron, ha öltözködésről és kiegészítőkről van szó. Idén sincs ez másképp, most azonban cipőfronton is erőteljesen jelen lesz ez a vonal, ami egészen különleges összhatást eredményez. Ha a balerinán, a sneakeren és a papucson túl valami egyedibbre vágysz, ez a cipő jó választás lehet.

forrás: Getty Images/ Peter White

Ékszer a lábadon

Nagyot mennek idén azok a cipők is, amik a rajtuk található kiegészítők által lesznek különlegesek. A csatos, gyöngyös megoldások, az arany és ezüst részletek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy még elegánsabb legyen a szett összhatása.

forrás: Getty Images/ Jacopo Raule