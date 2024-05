Bár a Harry Potter-könyveknek és filmeknek számtalan vidám percet köszönhetünk, hiszen J. K. Rowling zseniális poénokkal töltötte meg a hét kötetet, azért sajnos szó sincs arról, hogy csak nevetni lehet a világ legnépszerűbb varázslójának történetén, sőt! Sajnos számtalan tragikus, szívfacsaró pillanatot is átélhetünk Harryvel, miközben azért küzd, hogy legyőzze Voldemortot.

Például több szereplő is életét vesztette a küzdelem során, sokan közülük azért, hogy megmenthessék Harry életét. J. K. Rowling egyébként az évek során számtalan infót megosztott még a Harry Potter-univerzumból, ami a könyvekbe nem fért bele, illetve a hardcore rajongók is jó néhány elméletet gyártottak már a kedvenc sztorijukról. Mi pedig most összegyűjtöttük neked a legmeghatóbb részleteket!

A 9 legszívfacsaróbb Harry Potter-tény, amiről soha nem beszél senki: nem lehet sírás nélkül kibírni

Galéria / 9 kép A 9 legszívfacsaróbb Harry Potter-tény, amiről soha nem beszél senki: nem lehet sírás nélkül kibírni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria