Abba azonban kevesen gondolnak bele, hogy minden évnek megvannak a maga meghatározó és nagy filmjei is. Ezekkel az alkotásokkal lényegében le is lehet írni egy adott évet, ami már önmagában is sokat elmond egy esztendőről. Valamihez háborút, valamihez lázadást, egyes évekhez pedig a békét és a szeretetet kötjük.

A következő válogatásban most lerántjuk a leplet, méghozzá az 1989 és 2004 közötti évekről azokkal a nagy és híres produkciókkal, amelyek azokban az években a legtöbb pénzt és sikert zsebelték be.

Lássuk, melyekről van szó!

Galéria / 16 kép Ez volt a legnépszerűbb film a születési évedben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria