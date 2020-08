A sót körülbelül 40%-ban nátrium és 60%-ban klór alkotja. Ízesítésre, tartósításra használjuk. A benne lévő nátrium egy olyan ásványi anyag, amely nélkülözhetetlen az optimális izom- és idegműködéshez. A kloriddal együtt a test és a víz megfelelő ásványi egyensúlyának fenntartásában is segít.

Ám mint mindenben, a sóbevitelben is nagyon fontos törekedni a mértékletességre, már csak azért is, mert rövid és hosszú távon is komoly következményei lesznek a fokozott sóbevitelnek.

Rövid távon a következőket okozhatja a túl magas sóbevitel:

Vízvisszatartás : gyakran érzed magad puffadtnak, sokszor dagadnak a végtagjaid? Ez azért történik, mert a vesék meg akarják tartani a szervezetben a fajlagos nátrium/víz arányt, ehhez tartanak extra vizet, hogy ellensúlyozzák az extra nátriumot, amit a sóval viszel be. Ez a fokozott vízvisszatartáshoz, láb és kézdagadáshoz vezethet, aminek hatására úgy érzed, hízol is.

Növeli a vérnyomást . Vannak, akiknek a szervezete nem reagál érzékenyen a magas sóbevitelre, ebben közrejátszik a génállomány és a hormonok is. Ám sokan vannak, akiknél más a helyzet: náluk a sóban gazdag étkezés nagyobb vérmennyiséget is okozhat, ami pedig ideiglenesen a vérnyomás emelkedését eredményezheti.

Nagyon szomjas leszel tőle! Ha nagyon sok sósat eszel, a szervezet még több folyadékot akar majd az izmok, a szervek működéséhez. Ha azonban a sok sósra nem iszol eleget, akár hipernatrémia is felléphet: ez azt jelenti, hogy a szervezet nátriumszintje a biztonságos szint fölé emelkedik. A hipernatrémia miatt a víz kiszivároghat a sejtekből és a vérbe annak érdekében, hogy meghígítsa a felesleges nátriumot. Kezelés nélkül ez a folyadék-eltolódás zavart, rohamokat, kómát és akár halált is eredményezhet.

