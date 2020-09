Josh Hutcherson elmesélte, szerinte mi lenne ma Az éhezők viadala szerelmespárjával

Talán nem lenne túl sok esélyük... Josh Hutcherson a legjobbak kívánja Az éhezők-viadala kedvenc karaktereinek, ám jól tudja, hogy a boldog befejezés többnyire túl ritka, pláne egy népszerű filmes franchise-ban.

Hivatalos: készül Az éhezők viadala folytatása Életmód Nem érdekel Elolvasom

Az éhezők viadala egyik főszereplője a minap egy interjúban elmesélte, szerinte mi lenne ma sokak kedvenc karaktereivel, Katnissel és Peetaval. Josh Hutcherson elárulta, ők is beszélgettek arról a forgatásokon, hogy vajon mi lenne a karakterek jövője:

Olyasmiről beszélgettünk, hogy Peeta és Katniss idősebbek, van egy gyerekük, majd a film véget ér. De mi van akkor, ha továbbvisszük a történetet, és 10 évvel később egy új lázadás történik... Persze jó lenne abban reménykedni, hogy boldogan élnek, és hogy a világban egyenlőség és kedvesség uralkodik, de a történelem arra van ítélve, hogy megismételje önmagát - jegyezte meg a filmsztár.

Jennifer Lawrence megtette azt, amiért néhány éve lenézte volna önmagát Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Giga-rajongóként mi is nagyon kíváncsiak lennénk arra, mi történne az évek alatt hőseinkkel. Hátha ez eszébe jut a forgatókönyvíróknak is... Addig is be kell érjük Az éhezők viadala-előzménytörténettel, aminek már a tartalmára is fény derült. Ezt is nagyon, de nagyon várjuk!

Galéria / 5 kép Jennifer Lawrence 30 éves lett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria