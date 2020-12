Amikor a szőlőzsír sem elég - ez lehet az oka, hogy rémesen kiszáradt a szád

Millió kence közül válogathatsz, ha hidratálásról, feszesítésről, ápolásról van szó - a legérzékenyebb terület az arcon mégis a szánk, ami akár egyetlen vékony réteg rúzstól kikészülhet. És hiába van minden táskádban egy ajakápoló balzsam vész esetére, gyakran ez sem segít, ha nagyon kicserepesedtek az ajkaid.

Olvasd el ezt is!

Olvasd el ezt is!

"A krónikus száraz ajkakat okozhatja a száraz idő, a száraz bőr, vagy a nem elegendő mennyiségű vízfogyasztás is – vallja Charlene Valledor kozmetikai vegyész. – De az okok között ott lehet még az is, hogy valamelyik ajakápolóra netán allergiás vagy. Sok ember allergiás a legtöbb szőlőzsír 'látszólag' jónak tűnő összetevőjére, például a lanolinra, a méhviaszra vagy a kókuszolajra."

Mi okozza a száraz ajkakat?

Olyan terméket vagy kezeléseket használsz, amik mindenkinél hatékonyan működnek, csak nálad nem? Az is lehet, hogy az étrendedben van a hiba - Valledor megjegyzi, hogy az ajkak kiszáradása akár B-vitamin-hiány következménye is lehet.

De lehet, hogy más áll a háttérben:

További tényezők is vezethetnek az ajkak berepedezéséhez, például allergia az összetevőkre vagy bizonyos ételekre, de lehet egy általad szedett gyógyszer is hibás. Állhat a háttérben pajzsmirigy- vagy autoimmun betegség, aromák az ajakbalzsamokban, és akár csak az ajkak folyamatos nyalogatása is hozzájárulhat száraz és repedezett ajkakhoz

- teszi hozzá David Petrillo kozmetikus.