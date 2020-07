A legfrissebb hírek szerint a színész a WandaVision-sorozatban kap szerepet, amelyben egy titokzatos karaktert fog életre kelteni. Pontosan ugyan még nem lehet tudni, hogy mely karakter megformálására szerződtették le, de az már biztos, hogy a történetben kulcsfontosságú szerepe lesz.

Összesen 23 Marvel szuperhősfilm van - De felismered őket egyetlen képkocka alapján? - TESZT Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Többen egyébként úgy vélik, hogy a Skarlát boszorkány és Vízió közös sorozatában ismét Higanyszálként lesz látható, miután Aaron Taylor-Johnson hivatalosan is megerősítette, hogy többé nem tér vissza a szerepben és a Marvel-univerzumot is maga mögött hagyja. De az is lehet, hogy egy teljesen új szuperhős képében lesz látható a 33 éves Peters.

Az American Horror Story sztárja jeleneteit még tavaly év végén forgatták le, azonban a járvány miatt, ahogy minden sorozatnak és filmnek, így a WandaVision premierjének dátumát is eltolták. Ha lehet hinni a pletykáknak a Disney+-on látható szériát december végén kezdik sugározni a rajongók legnagyobb örömére, akik szerint Evan tökéletes választás volt, hiszen eddig egy szerepével sem okozott csalódást.

Ha kíváncsi vagy, hogyan néznének ki a szuperhősök Tim Burton karakterekként, akkor kattints a galériára!

Galéria / 8 kép Ha a szuperhősök Tim Burton karakterek lennének... Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria