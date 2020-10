Eva Mendes rendesen helyretett egy kommentelőt, aki leszólta Ryan Goslinggal való kapcsolatát

Eva Mendes és 2011 óta házasok, mégis szinte alig jelentek meg eme 9 éve alatt együtt a nyilvánosság előtt. Oké, a paparazzik néha elcsípik őket, ám ettől függetlenül igaz, hogy családi életüket a négy fal között élik, és két lányuk, Esmeralda és Amada sem celebcsemeték.

A mai világban ez sokaknak furcsa lehet, de ők köszönik szépen, a nyilvánosság nélkül is jól megvannak, Eva pedig annyira belejött az anyaszerepbe, hogy karrierjét is szinte teljesen feladta, és nem is tervezi a visszatérést. Nosztalgiázni azért néha mégis szeret, így tett a minap ezzel a 15 évvel ezelőtti dögös képpel is.

Amihez a következő mondatok fűzte:

Ma reggel futni mentem a tengerpartra.

Nem ám.

Ez a kép legalább 15 éves.

Idén még nem láttam strandot. Idén még futni sem voltam

A szóban forgó posztba nem igen lenne miért belekötni, egyik követőjének mégis sikerült, szerinte ugyanis férjének többször kellene gyönyörű kedvesét kivinnie a négy fal közül.

Nem telt sok időbe, meg is érkezett a felvetésre Eva válasza, amit tanítani lehetne a "hogyan oltsunk be trollokat" iskolában.

Nem, de köszi. Én inkább vagyok otthon a párommal, minthogy bárhol máshol legyek a világon.





