mindig csinos, ráadásul fantasztikus alakja is van, amit természetesen nemcsak genetikájának, de kitartásának is köszönhet. Rendszeresen sportol és odafigyel arra is, hogy mit eszik, így minden vörös szőnyeges eseményen tudja hozni a tőle megszokott bomba formát.

Legutóbb az amfAR gálán vonult végig a vörös szőnyegen és mutatta meg mindenkinek, hogy visszafogottan is lehet szexis valaki. Így is sikerült teljesen ellopnia a show-t, és ehhez még csak dekoltázst sem kellett villantania. Nem úgy, mint Heidi Klum, aki nemcsak extra kivágással jelent meg a cannes-i vörös szőnyegen, de még villantania is sikerült, amivel elég kellemetlen helyzetbe hozta magát.

Eva viszont elegánsan dögös szettet választott: a fekete csillogó és átlátszó ruha alatt csak egy szintén fekete bodyt viselt, ami így láttatni engedte az izmos lábait. A 48 éves sztár vörös ajkakkal, visszafogott sminkkel és néhány csillogó ékszerrel egészítette ki a káprázatos szettet, amihez természetesen ezúttal is 15 cm-es tűsarkút választott.

képtelen hibázni, egyszerűen imádjuk ezt a szettet. Te mit gondolsz?

