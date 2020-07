Két évvel ezelőtt született meg kisfia, Santiago! A színésznő azóta több alkalommal is megmutatta a világnak, milyen gyönyörű gyermeke van, sőt, arra is volt már példa, hogy a kifutón sétáljon végig a kisbabával együtt. De nem csak ezért imádják annyira rajongói! ugyanis híres arról, hogy nem próbálja meg cukormázassá tenni a valóságot, bármikor megmutatja őszülő tincseit, és most egy teljesen őszinte fotót tett közzé kisfia második szülinapjáról.

A Született feleségek színésznője a képen kisfiát tartja kezében a szülinapi torta előtt, ő maga pedig teljesen természetes külsővel állt a kamera elé. Nem sminkelte ki magát, nem lőtte be a frizuráját: a külsőségek helyett csakis arra koncentrált, hogy jól érezzék magukat, sokat nevessenek, és felejthetetlen legyen ez a nap!

mindent elkövet azért, hogy ezek a különleges napok tényleg szuperül teljenek. Amikor néhány hete a karanténidőszakra esett férjével közös házassági évfordulójuk, a színésznő igazán kreatív volt, és a kertben, élő zenekar fellépése mellett vacsoráztak meg (persze a távolságtartás szabályait betartva).

rengeteg cuki képet mutatott már Santiagóról, ezeket a galériában meg is nézheted!

