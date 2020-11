Eva Longoria kisfia rengeteget nőtt: és egyre jobban hasonlít híres anyukájára

is azon sztárok közé tartozik, akik 40 éves koruk után vállaltak először gyermeket. A színésznő elmondása szerint mindig is imádta a gyerekeket, azonban karrierje mellett sokáig ez nem volt fókuszban, és nem is tervezte, hogy babát vállal majd. Miután viszont férjhez ment, és José "Pepe" Bastón oldalán megtalálta a szerelmet, az anyaság gondolata is fontossá vált számára.

A kis Santiago 2018-ban született meg, azóta pedig minden szabadidejét vele tölti, sőt, forgatásokra, divatbemutatókra is magával viszi. Az elmúlt néhány hónapban a kisfiú rengeteget nőtt, ezt most anyukája mutatta meg pár új fotón, a rajongók pedig sorra kommentelték a képek alá, mennyire hasonlít a gyermek Eva Longoriára!

Tényleg gyönyörű kisfiú!

több fotót is megosztott már kisfiáról, íme ezek közül néhány:

Galéria / 16 kép Eva Longoria és tündéri kisbabája Megnézem a galériát

