A 45 éves Eva Longoria egész egyszerűen lehengerlően néz ki fürdőruhában

Bár igen gyakran oszt meg mostanában magáról bikinis fotót, mégis minden egyes alkalommal sikerül minket (és valószínűleg mind a közel 8 millió követőjét) meglepnie. A kisgyermekes anyuka ugyanis elképesztően jó formában van, amiért persze rendesen tesz is. A jóga, és az erősítés mellett a vízi sportokban is nagyon otthonosan mozog, a rendszeres testmozgás pedig meghozta az eredményt, ugyanis látva a friss fotóit már-már hihetetlen, hogy idén lett 45 éves Eva. Korábban egy interjú alkalmával elárulta, hogy mivel nagyon alacsony (157 cm), ezért oda kell figyelnie magára, ugyanis szinte azonnal meglátszanak rajta a plusz kilók.

Azonban ha mégis felkúszik rá néhány kiló (és nem készül épp valami fontos szerepre, amiért a legjobb formáját kell hoznia), abból sem csinál nagy ügyet. Hiszen mindig is büszkén hirdette, hogy egy a fontos, hogy az ember az adott szituációban jól érezze magát, és teljesen mindegy, hogy azt éppen hány kilóval, milyen magasan, vagy éppen milyen frizurával teszi. Apropó frizura, mi sem mutatja jobban, hogy mennyire két lábbal áll a földön, mint hogy nemrég azt is megmutatta, hogy bizony ha valamin, hát az ősz hajszálakon már ő is érzékeli az idő múlását:

Eva Longoria megmutatta őszülő haját: azt is elárulta, mivel tünteti el a lenövést a házi karanténban Nem érdekel Elolvasom

És ezt láttad már?

Galéria / 8 kép Sztárok, akikről nem is tudtad, hogy ennyire fittek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria