Eugénia hercegnő nem bírta Meghan és Harry házát, kiköltözött

Nagyjából egy hónapja, november elején derült ki, hogy Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank beköltöznek Meghan Markle és Harry herceg egykori lakhelyére, a Frogmore Cottage-ba. A várandós hercegnő és férje egy csodás helyen élhettek volna születendő gyermekükkel, de mindössze hat hét után besokalltak, annyira, hogy a The Sun arról számolt be, hogy már el is hagyták a helyet, minden cuccukkal együtt.

forrás: Getty Images/ Max Mumby/Indigo / Contributor

Senki sem érti, hogyhogy nem akar senki a csodás helyen lakni. A királyi család tagjai teljesen kiborultak, hogy a birtok helyett Amerikát választották Harryék, és az sem fér a fejükbe, hogy mindössze hat hetet bírt Eugénia és férje is ezen a helyen. Egyelőre nem tudni, hova költöztek át a hercegnőék, de az tuti, hogy szupergyorsan lezajlott a pakolás.

Vajon mi lehet az, ami miatt ilyen gyorsan cserélődnek a lakók a Frogmore-ban?

Fény derült arra, miért haragudott meg Harry hercegre Eugénia hercegnő Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg ezt is!

Galéria / 8 kép A Brit királyi család aláírása Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria