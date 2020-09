A bűntudat-, laktóz- és gluténmentes sütiparadicsomban jártunk

Mi is tudna egy borús hétfő délutánt jobban felturbózni, mint a kávé? Például a süti. Vagy a fagyi. Vagy egy jó jeges limonádé. De miért is "vagy", miért ne lehetne "és"?

Nyílt a belvárosban, pontosabban a Hercágprímás utcában egy tuti hely, ahol megmutatják, hogy a süti, kávé és fagyi igenis lehet egy szentháromság, ugyanis elég kevés olyan helyet lehet találni, ahol mindhárom fellelhető, ráadásul egyik sem megy a másik rovására.

A Joy csapatával kipróbáltuk az Espressoult, ahol nem csak, hogy brutál jó a kávé, és odafigyelnek rá, hogy alternatív tejekkel is készülhessen, de az édesszájú diétázókra, vagy épp a glutén- laktóz, vagy tejfehérje érzéjenyekre is gondoltak, sőt, a vegánok is simán megtalálják a sütijüket vagy fagyijukat.

Ahogy a 21. században mindenhol, úgy a mi csapatunkban is bőven akadnak glutén- és laktózérzékenyek, vagy cukrot teljesen mellőzők, mint én, és örömmel néztük végig a sütis pultot, hogy nem maradunk éhen. A kedves személyzet azt is akadály nélkül vette, hogy a kávékkal variált a társaság.

forrás: PR Ez például egy vegán kókuszos-epres, cukormentes süti volt.

Míg a sütik a francia vonalat képviselik, a kávék a klasszikus olasz irányzat szerint készülnek, Török Ádám barista bajnok mesterien pörköli és készíti is az italokat, amiket jeges- vagy meleg változatban is kérhetsz az év minden szakában. Egy világbajnok géppel főzött specialty minőségű cappuccinót érdemes lesz neked is kipróbálni, vagy épp egy alter tejes jeges lattét.

forrás: PR Sőt, nem cukrozott alternatív tejből is van ám választék!

Amellett, hogy mindenki mosolyogva sütizte és kávézta tele magát, az enteriőrt is imádtuk, hiszen nem egy hideg érzetű gyors, elszaladós kávézóba ugrottunk be, hanem tökéletes volt egy baráti beszélgetésre - persze szigorúan másfél méter távolságot tartva.