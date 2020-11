Végre beadta a derekát! II. Erzsébet először mutatkozott maszkban

Akkor a Buckingham-palota rögtön reagált a negatív véleményekre, miszerint a királynő minden távolságtartási szabályt betartott. Ez azonban kicsit sem hatotta meg a világot, mondván, hogy az uralkodónő kora és a járvány súlyosbodása miatt a legveszélyeztetettebbek között van, illetve a maszkviseléssel kéne példát mutatnia az embereknek.

forrás: gettyimages/Aaron Chown - WPA Pool

A pandémia kezdete óta nem lehetett őt maszkban látni, most viszont önszántából döntött úgy, hogy ő is beáll a sorba és még az eddigieknél is jobban szeretne figyelni magára és természetesen másokra is. A Westminster Apátságban található ismeretlen katona temetésének századik évfordulóján jelent meg a napokban, ahova talpig feketében érkezett, méghozzá egy fekete szájmaszkban, amelyet a saját szabója, Angela Kelly készített.

forrás: gettyimages/Aaron Chown - WPA Pool

A lassan 60 éve uralkodó Erzsébetről készült fotókon jól látni, hogy alig pár ember vett részt az eseményen, valamint minden távolságtartási és higiéniai szabályt betartottak.

Erzsébet egyébként az édesanyja által elindított hagyományhoz hűen az esküvői csokrának másolatát helyezte az ismeretlen katona sírjára.

