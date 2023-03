II. Erzsébet királynő hosszú éveken keresztül volt példaképe egy egész nemzetnek és millióknak szerte a világban. Halálával pedig még nagyobb népszerűségre tett szert és annak a korosztálynak a tagjai is megismerték az életét és munkásságát, akik korábban talán nem is foglalkoztak vele. Mindez köszönhető annak is, hogy halála után a fiatalabb generáció kedvenc platformján, a TikTokon is villámsebességgel kezdtek terjedni a róla szóló videók.

A mai napig rengeteg videót láthatunk a királyi család tagjairól, a legnépszerűbbek talán a Diana hercegnéről, Margit hercegnőről és természetesen II. Erzsébet királynőről szóló tartalmak.

Egy TikTok felhasználó viszont most különleges módon közelítette meg a témát és úgy döntött, átalakítja II. Erzsébet királynő fiatalkori fotóját a mai divatnak megfelelően, hogy megnézze, hogyan is néznek ki a királynő, ha a 2000-es években született volna, tehát a Z generáció tagja lenne.

A mai trendeknek megfelelő sminkkel, frizurával, szemöldökkel és persze ruhával egy teljesen más karaktert kapott a királynő. II. Erzsébet királynő a Z generáció tagjaként is csodaszép lett volna!

Mint egy hollywoodi díva!

Olvastad már?

Galéria / 10 kép Erzsébet királynő 10 legfontosabb stílustörténeti pillanata Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria