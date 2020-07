Ők Erzsébet királynő gyerekei, akik kissé háttérbe szorultak Károly herceg mellett

Érthető módon Erzsébet királynő négy gyermeke közül a most 71 éves Károly herceg az, aki mindig fókuszban van, hiszen ő a jogos utód a trónöröklési sorrendben, azonban testvéreit nem csupán jóval kevesebbet látni, de kevesebbet is hallani róluk. Na jó, András herceg tett róla, hogy ez ne így legyen az utóbbi hónapokban – bár minden bizonnyal ő maga most inkább a feledés homályába veszne. De lássuk sorban II. Erzsébet királynő gyermekeit.

Anna hercegnő

A királynő egyetlen lánya, aki egy ideig a harmadik volt az trónra kerülési listán, ám testvéreinek, valamint Károly herceg gyermekeinek, és unokáinak köszönhetően mára csupán a 14. helyre szorult. A 69 éves hercegnő először 1973-ban ment férjhez Mark Phillips-hez, akitől két gyermeke született Zara és Péter. Az 1992-es válás után azonban újra férjhez ment, azóta Timothy Laurence felesége, közös gyermekük nem született.

forrás: Getty Images

András herceg

Nos igen, a 60 éves hercegnek sikerült előtérbe kerülnie, bár egyrészt akaratán kívül, másrészt valószínűleg ilyen jellegű figyelemre sosem vágyott. A herceg tavaly év végén kapott extra fókuszt, amikor belekeveredett a Jeffrey Epstein-féle szexuális zaklatási ügybe (a Netflix a dokumentumfilmben külön kitér a személyére). András herceg 1986-ban vette feleségül Sarah Fergussont, akivel két gyermekük született, Beatrix és Eugénia hercegnők. A válás óta nem nősült újra. Bár jelenleg a 8. a trónöröklési sorrendben, botrányai miatt hátrébb lépett a nyilvánosságtól, jelenleg a királyi család hivatalos ügyeiből sem veszi ki a részét.

forrás: Getty Images

Eduárd wessexi gróf

Az 56 éves herceg az, akiről talán a legkevesebb szó esik. 1999-ben vette feleségül Zsófia hercegnét, akivel két gyermekük van Louise és Jakab. Mindezek ellenére korábban többször szárnyra kelt a pletyka, miszerint a herceg a saját neméhez vonzódik, ám a feltételezést nem csupán ő, hanem felesége sem értette. Jelenleg a 11. a trónöröklési sorrendben.

forrás: Getty Images

