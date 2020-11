Ezzel köszöntötték Vilmos és Katalin gyerekei Erzsébet királynőt és férjét a házassági évfordulójukon

A most 94 éves királynő mindössze 21 éves volt, amikor 1947. november 20-án kimondta a boldogító igent a Westminster-apátságban Fülöp hercegnek. A Netflixen futó A korona című sorozatnak köszönhetően a kettejük megismerkedésébe is betekintést nyerhettünk az első évad alkalmával – sőt, még az akkor kissé kalandvágyó, szoknyapecér Fülöp herceg mindennapjait is megismerhettük. Ma azonban Anglia királynője és férje már a 73. házassági évfordulóját ünnepli, amely alkalomból együtt álltak kamera elé. Ez sem kis szó manapság, hiszen Fülöp herceg az elmúlt években csak nagyon ritkán mutatja meg magát, ám ami igazán édes az az, hogy a friss fotón a Katalin hercegné és Vilmos herceg gyermekeitől kapott ajándékot nézegetik. Egy kézzel készült képeslapot, amit György herceg, Sarolta hercegnő, valamint a kis Lajos herceg készített Erzsébet királynőnek és Fülöp hercegnek néhány jókívánsággal.

A királyi családnál idén nagyon más lesz a karácsony, mint eddig Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Bár a koronavírus Angliát, valamint a királyi családot sem kímélte, szerencsére mindketten jól vannak. Fülöp herceget legutóbb nyáron fotózták, amikor betöltötte a 99. életévét.

És ezt láttad már?

Galéria / 18 kép 19 különleges szabály, amit be kell tartania a brit királyi családnak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria