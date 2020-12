Erzsébet királynő és Fülöp hercegnemrég ünnepelték 73. házassági évfordulójukat, és bár tény, hogy viszonyuk nem volt mindig zökkenőmentes, az vitathatatlan, hogy szerelmük kiállta az idő próbáját. Joggal gondolhatjuk azt is, hogy az uralkodó és férje bizony tudnak egy s mást a hosszú és tartós kapcsolat titkáról, így az évfordulójuk után most számos, a házasságukat érintő téma látott napvilágot.

Ilyen például az, hogy Erzsébet királynő és Fülöp herceg nem alszanak egy ágyban. Bár ez elsőre sokakat meglephet, ám akik látták a The Crown korábbi évadait, azoknak már feltűnhetett ez a dolog. Nos, ez egyike azon dolgoknak, amik nem fikciók a királyi család életét bemutató sorozatban, most pedig a külön alvás oka is kiderült.

Erről Fülöp herceg unokatestvére, Lady Pamela Hicks nyilatkozott korábban, aki hozzátette, a külön háló nem csak II. Erzsébet és Fülöp hóbortja:

Angliában a felsőbb osztály tagjainak mindig van külön hálószobája. Szerintem hasznos, hogy van választási lehetőség, hiszen nem zavar a másik horgolása, vagy hogy megrúg az álmában éjjel, viszont ettől függetlenül, ha úgy tartja kedvük, átmegyünk a másikhoz.

Ha már a különalvásnál tartunk, úgy tűnik, ez nem csak az arisztokraták kiváltsága, ugyanis egy 2018-as kutatás szerint minden hetedik brit pár inkább külön alszik a másiktól. Tényleg lehet ebben valami? Hisz gondolj csak bele, így nincs éjszakai takarólopás, és nem ébreszt fel a másik ébresztője reggel...

Sőt, vannak sztárok, akik még ennél is tovább mentek!

