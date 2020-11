Az érzelmi megcsalás 5 jele, amit a legtöbben túl későn vesznek észre

Ha megcsalásról beszélünk, többnyire automatikusan a fizikai félrelépés jut eszünkbe, pedig nem lenne szabad megfeledkezni a hűtlenség másik fajtájáról sem, ami érzelmi síkon történik. A gond, hogy ezt általában könnyebb titokban tartani, így sokan még csak nem is sejtik, hogy a párjuk lelkileg már kilépett a kapcsolatból, és egy másik személy vette át a helyüket.

Mivel ilyenkor (többnyire) nincs fizikai kontaktus, sem titokzatos találkák, nehezebb kiszúrni a jeleket. De nem lehetetlen; ezért most eláruljuk, melyek az érzelmi megcsalás leggyakoribb előjelei!

1. Hirtelen nagyon ráfüggött a telefonjára

Gyakran érzelmi hűtlenségre utal, ha valaki, aki korábban nem volt aktív a közösségi médiában, hirtelen nagyon érdeklődővé válik iránta. Sokat lóg a Facebookon, Instagramon, állandóan csetel, és ha belépsz a szobába, leteszi a telefont, mintha épp végzett volna az üzenet megírásával - de valójában csak nem akarja, hogy lásd, mit csinál. Mindezt azért, mert egy olyan személlyel beszélget (és egyúttal az ő posztjait nézi), aki több számára egyszerű barátnál.

2. Rejtegeti előled az üzeneteit

Ez a fizikai félrelépésnél is gyakori előjel: amikor a párod nagyon védelmezővé válik a telefonjával szemben, biztos, hogy rejteget előled valamit. És ez nem feltétlenül a karácsonyi vagy szülinapi ajándékodat jelenti! Többnyire inkább egy olyan személy üzeneteit akarja titokban tartani, akivel nem csak az időjárásról beszélgetnek.

3. Többet dolgozik, mint máskor

Korábban mindig időben hazaért, de most folyton túlórázik? Van, hogy tényleg csak erről van szó, de ha a többi jelben is ráismersz, valószínűleg ez is az érzelmi megcsalás miatt alakult így. Ha valaki egy kollégájához kezd lelkileg nagyon kötődni, még a plusz melót sem bánja, hiszen cserébe több időt tölthetnek együtt. A legrosszabb, hogy ezt te még csak nem is sejted, hiszen amikor beszámol a munkanapjáról, ezt az apró részletet kihagyja a történetből.

4. Zárkózottabbá válik

Amikor a párod sok figyelmet kap valakitől, ezt egyre kevésbé igényli tőled. Ezt követően azt tapasztalhatod, hogy nem igazán nyílik meg előtted, egyre kevesebb dolgot mesél el neked, sőt, van, amit akkor hallasz először, amikor a baráti társaságban mondja a többieknek. Ez arra utal, hogy érzelmileg a kapcsolatotokból kilépett, és egyre inkább távolódik tőled.

5. Úgy tesz, mintha képzelődnél

Ha sejted is, hogy ki lehet a harmadik fél, valószínűleg akárhányszor rákérdezel nála, érezteti veled, hogy őrültségeket beszélsz. Úgy adja elő, mintha csak képzelődnél, és többet látnál bele ebbe az egészbe, amitől te is kételkedni kezdesz magadban. Ezért is olyan nehéz elfogadni, amikor később beigazolódik, hogy nem csalt a megérzésed.

