Egy rendkívüli szépségtrükkre esküszik January Jones - kipróbálnád?

Most őszintén: tettél már valaha valami nagyon szokatlan dolgot a szépséged érdekében? A sztárok ezt biztosan sokkal többször teszik meg, mint az "átlag", January Jones nemrég el is árulta, mi az a fortély, amiben nagyon hisz - akármennyire is meglepő.

42 éves, de a bőre makulátlan, feszes, élettel teli. Ezt a genetikán túl annak is köszönheti, hogy néha bizony bevállal olyan dolgokat, amik talán furának tűnhetnek. A Mad Man színésznője a minap egy Insta-videóban árulta el, miket tesz a bőre szépsége érdekében. "Elég sok megkérdőjelezhető dolgot teszek a fürdővízbe, és végül megmutatom, mi az az utolsó megkérdőjelezhető dolog, ami belekerül" - mondta January, majd beleöntött a vizébe 1-2 deci sört, méghozzá azért, mert szerinte ettől sokkal hidratáltabb lesz a bőre a fürdés után. A színésznő azt is hozzátette, olvasott arról, hogy Kleopátra miket tett a fürdővizébe - róla is köztudott volt, hogy az évilágon minden trükköt és módszert kipróbált, csak hogy szebb legyen a bőre. A sör pedig nem először kerül elő a szépségápolás kapcsán: hajmosás után egy sörös öblítés is csodákat tesz a hajjal, mert sokkal tartósabb, látványosabb lesz tőle a firzura, a sör illata pedig hamar elillan. Kipróbálnád?