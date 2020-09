Ereszt a hűtőd? Kattints és spórolj 8000 forintot két perc alatt!

Amikor ereszt a hűtő, az ember összenéz a társával, és ugyanarra gondol: hát, ezt lehet kicserélni. Lelki szemei előtt rebbenő tízezresek távoznak a semmibe. És akkor, a mindig újat vásárló énünk helyett előtérbe tolakszik a spórolós felünk, és szerelőt hív.

Pontosan ez történt velünk, közvetlenül a nyaralás előtt. A szaki szerencsére a szomszéd utcában járt éppen. Kérdezte, mik a tünetek. Elmondtam: a hűtőben áll a víz, és kifolyt a frigó elé, a padlóra is. JÓ nagy tócsa keletkezett. „Nagyszerű!” – mondta a szerelő. Tíz percet leszek önöknél, nyolcezer forint lesz.” Kissé meglepődtem a távdiagnosztika megkérdőjelezhetetlen magabiztossága okán. Hittem is meg nem is, de kíváncsian vártam a Hűtőszekrények Nagy Ismerőjének érkeztét.

És akkor a megoldás, amiért nyolcezer forintot fizettem, hogy nektek már ne kelljen: az önmagát leolvasztós hűtők hátsó falán rendszeresen kifagy a vízpára. Ez szemmel is jól látható. A hűtő azonban időről időre automatikusan leolvasztja ezt a jeget. Az olvadékvíz a hűtő hátsó falán lecsurog egy V-alakú műanyag vályúba. A vályúk találkozásánál egy lyuk van. Ez a lyuk a hűtő háta mögé, egy tálcára vezeti a felesleges vizet, ahonnét a hűtő motorja által leadott hő hatására elpárolog.

forrás: Bus István Ott a luk!