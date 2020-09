8 tény világhírű dalokról, amik kamunak tűnnek, de igazak

Van néhány olyan ikonikus track, amiket azok is imádnak, akik egyébként az adott műfajt, amiben ezek készültek, nem is hallgatják. A '90-es és 2000-es években több ilyen is született, és világszerte több tízmillióan ismerik ezeket. De azt tudtad, hogy többnek a történetében is van egy kis izgalmas csavar? Eláruljuk, melyikek ezek.

Black Eyed Peas - Where Is The Love

A dalban mindhárom rapper és Fergie hangja is hallatszódik, azonban egy igencsak neves közreműködő előadó is volt benne, mégpedig Justin Timberlake. Justin és menedzsmentje nem akarták elterelni a figyelmet az énekes szólókarrierjéről, ezért nem tűntették fel, hogy Justin énekel is a dalban, és társszerző is.

Britney Spears - ...Baby One More Time

A neves TLC zenekar megkapta a lehetőséget Britney előtt, hogy az övék legyen a legendás dal, azonban ők elutasították, mert nem illeszkedett a csajbanda szellemiségéhez a Hit me, azaz üss meg felszólítás, ami a refrénben hallható.

Avril Lavigne - Sk8er Boi

"He was a punk, she did ballet" - Kinek ne lenne ismerős ez a sor? Avril slágere, a Sk8er Boi akkorát ment annak idején, hogy a Paramount Pictures megvette a jogokat, hogy filmet csinálhassanak a dal sztorijából. Még nem készült el, de a jogok még mindig náluk vannak. Hátha egyszer!

Jennifer Lopez - Jenny From The Block

JLo rettentően híres dalában feltűnik akkori kedvese, Ben Affleck, ráadásul nem is akárhogyan. Az énekesnő popóját fogdossa. Micsoda alakítás.

Outkast - Sorry Ms Jackson

A dal egy tényleges elnézéskérés volt Andre 3000 exe, Erykah anyukájához. Azért írta, hogy az asszony ne haragudjon, hogy szétmentek. A nő bevallotta egy műsorban, hogy az anyukájának kifejezetten tetszett a szerzemény, és már nem haragszik Andréra. De annyira, hogy még egy Ms Jackson rendszámot is csináltatott magának.

Mariah Carey - We Belong Together

Az énekesnő a dal klipjében azt az esküvői ruhát viseli, ami ténylegesen az ő esküvői ruhája volt, mikor hozzáment Tommy Mottolához. Először el akarta égetni a ruhát, aztán inkább felhasználta a klipben.

Lily Allen - Alfie

Lily Allen Alfie című dala nem másról szól, mint Alfie Allenről, az énekesnő öccséről, azaz a Trónok harcában Theon Greyjoy-t alakító színészről. A dalban arra kérte, hogy álljon fel a lusta hátsójáról, és dolgozzon. Nos, megtette.