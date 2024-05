Kiderült: ezek az epe betegségeinek lelki okai

Köztudott tény, hogy a fizikai betegségek hátterében gyakran mentális, érzelmi okok (is) állhatnak, nincs ez másképpen az epebetegségekkel és az epekővel sem. Az utóbbit kiválthatja például a szorongás, a pénzügyi gondok miatti aggodalom, a megfelelési-, illetve a teljesítményi kényszer, valamiféle sokkhatás, a biztonságérzet hiánya, a jelenben megtapasztalt fájdalmas élmény, a kontrollvesztés, de bármiféle szégyenérzet is – nem véletlen, hogy azt mondják, amennyiben tudatosan csökkentjük a stressz-szintet az életünkben, azzal az epekő tüneteit is enyhíthetjük.

Epegörcs

A jobb bordaív alatti, a jobb lapocka felé sugárzó hirtelen, görcsös hasi fájdalommal járó, hányingert, lázat előidéző epegörcsöt aggodalom, az érzelmek, lelki sérelmek elfojtása, az elhagyatottság érzése válthatja ki.

Epekövek az epevezetékben

Az epehólyagból a kő az epevezetékbe juthat, ami az epekőre jellemző görcsös hasi fájdalommal, sárgasággal, ritkábban lázzal járhat. Ezt a túlterheltség, a féltékenységérzet, a napi feladatok okozta szorongás, és bármiféle krónikus félelem is előidézheti.

Érdemes utánajárnod annak is, ha rövid időn belül nagyobb súlyfelesleg jelent meg a hasadon!

