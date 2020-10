Gondoltátok volna? Pillanatok alatt lett A-listás színész a Harry Potter-filmek egykori szereplőjéből

Nos, a tehetséges egykori gyereksztár idén töltötte be a 31. életévét, ami úgy néz ki óriási fordulópont volt a karrierjében. Bár a filmadaptációban is zseniális alakítást nyújtott, mégis csak most sikerült magára vonnia a kritikusok figyelmét. Melling, ugyanis az elmúlt 20 évben elképesztő változáson ment keresztül.

Lefogyott és képezte magát, amelynek köszönhetően egyre több jó szerepet kapott meg. Legutóbbi filmjével, a Mindig az ördöggel című alkotással mindenkit lenyűgözött, ezzel pedig meg is kapta a kulcsot Hollywood legnagyobbjai közé.

A színész egyébként az elmúlt, illetve a következő hónapokban is látható lesz több Netflixes alkotásban és sorozatban, amelyről viccesen így nyilatkozott:

Remélem az emberek nem fognak rámunni, hogy ennyi filmben látnak majd.

A színész hozzátette, hogy nem akar még egyszer akkora hajcihőt maga körül, mint annak idején a Harry Potter-filmek kapcsán, ugyanakkor nagyon boldog, hogy ilyen termékeny volt szakmailag a covid alatt is.

Melling legközelebb A vezércsel, illetve a Machbeth tragédiájában lesz látható.

