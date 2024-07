Ennyiszer leszel szerelmes életed során a csillagjegyed alapján

Az áltagos négy nagy szerelemhez képest vannak, akik ennél jóval kevesebbszer esnek szerelembe, vagy talán - utólag szemlélve - egyszer sem. Míg mások az apróbb románcaikat is nagy szerelemnek élik meg, és jóval tovább számolnak négynél. Az asztrológusok szerint egyes csillagjegyek életükben csak egyszer képesek szerelembe esni, míg mások többször is képesek átélni ezt az érzést.

A Kos és a Szűz egyetlen egyszer igazán, a Bika és az Oroszlán kétszer, a Rák egyszer vagy maximum kétszer esik szerelembe.

De lássuk, mit mondanak a csillagok!

