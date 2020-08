Az empata kifejezést már biztosan te is hallottad néhányszor, pláne, ha úgy érzed, te is közéjük tartozol. Ők azok az érzelmes, odaadó és segítőkész emberek, akik pontosan tudják, mit érez a másik, ahogy azt is, mit kellene mondaniuk. Sokan azt gondolják magukról, hogy ezt a tábort erősítik, ám valójában könnyű összetéveszteni a hiperérzékeny személyiséggel vagy a színtiszta empátiával.

Az alábbi tesztből kiderülhet, vajon te közéjük tartozol! 12 állítást olvashatsz a rubrikákban, neked pedig annyi a dolgod, hogy rákattints azokra, amelyekben magadra ismersz. A végén az összegzés gomb után kiderül, a válaszaid alapján vajon te empata képességekkel rendelkezel-e!

Az empátia területén könnyű sajnos átesni egy határon, ami már a te lelkivilágodra válik romboló hatásúvá. Ha az alábbi galériában magadra ismersz, ideje változtatnod egy kicsit a hozzáállásodon, mert bizony létezik olyan, hogy valaki túlzottan empatikus!

