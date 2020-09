Emma Roberts fürdőruhás képen mutatta meg, milyen nagyot nőtt pocakja

Néhány hete már pletykálták, hogy és Garrett Hedlund babát várnak, de a színésznő egészen múlt hétig nem volt hajlandó megerősíteni a híreket. Aztán végre egy pocakos fotóval lepte meg a rajongókat, és még azt is elárulta, hogy kisfiú vagy kislány érkezik majd családjába.

A színésznő várandóssága ellenére is dolgozik, hiszen épp most írt alá egy szerződést, ami alapján különböző ötleteket kell szállítania a Hulunak. Ebből kifolyólag most épp több sorozat ötletén is dolgozik, de azért szerencsére a pihenésre is jut ideje! Legújabb fotóján fürdőruhában, a medence mellől mutatta meg, máris milyen nagyot nőtt pocakja!

azt még nem árulta el, hogy mikorra várják gyermeküket, de valószínűleg ősz végén, tél elején érkezhet meg a kisbaba.

