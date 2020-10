Emily Ratajkowski világhírű modell, aki két, egymásnak igent ellentmondó dologgal vívta ki magának a hírnevet. Az egyik az, hogy tökéletes alakján bármilyen ruha tökéletesen mutat a kifutón és a címlapokon, a másik viszont a meztelenkedés, ami valljuk be, nem áll távol Emily-től.

A modell mindig is az átlagosnál többet mutatott magából a közösségi oldalain, a meztelen tükörszelfik pedig már-már a védjegyévé váltak. Így hát mit tesz az az épp várandós sztár, akit a tükörben való pőre pózolással kötnek össze? Hát kerekedő hassal pózol pőrén a tükör előtt!

Még csak alig egy napja annak, hogy a sajtóban robbant Emily Ratajkowski terhességének híre, a sztár máris ledobta a textilt. A modell egyébként láthatóan nagyon büszke az anyaság okozta változásokra, és ha minket kérdeztek, szinte biztos, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, amikor kendőzetlenül megmutatta magát a következő hónapokban, de talán furcsa is lett volna, ha Emily pont most kezd el prűd lenni, nem? Bár azért mi várunk néhány menő kismama szettet is tőle.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép 10 Victoria's Secret modell, akinek szexisebb lett az alakja szülés után, mint előtte bármikor Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Galéria / 27 kép 25 sztár, aki terhesen vállalt meztelen fotózást Megnézem a galériát