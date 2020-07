Viszlát, barna fürtök! Emily Ratajkowski szőke bombázó lett

Emily Ratajkowski nagyon szerencsés lány: gyakorlatilag tökmindegy, milyen színű és fazonú a haja, ő akkor is igazi bombázó. A modell eddig is imádta a parókákat, és gyakran viselt póthajat barna tincseiben, nemrég azonban bevállalt egy elég drasztikus változtatást: a sötét hajtő maradt, ám a tincsei egészen világos szőkék lettek.

Dögös, ugye?

Emily Ratajkowski elárulta, miért csavarodik be attól, ha a sminkesek egy bizonyos dolgot akarnak tenni vele Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Emily választásában közrejátszhatott az is, hogy egy hajápoló termékekkel foglalkozó márka nagyköveteként vállalta be ezt a komoly átalakítást, aminek a végeredményét több Insta-posztban is megmutatta a színésznő.

Semmi kétség, Emily imád szőke lenni, és igaz, ami igaz, néha tényleg jót tesz egy kis változatosság.

És most te jössz: neked bejön Emily új hajszíne?

Szőke vagy barna - melyik szín állt jobban Emilynek? Egyértelműen a barna! Szuper ez a szőke! Mindkettővel nagyon dögös! Megosztom az eredményt

Galéria / 7 kép Sztárok, akik bevállalták a frizuraváltást Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria