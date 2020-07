Hiába telt el már 22 év a Szex és New York kezdete óta, a sorozat még mindig töretlen népszerűségnek örvend. Nem csoda, hiszen végigvette a párkeresés összes lehetséges buktatóját és problémáját, olyan karakterek segítségével, akiket már egyetlen rész után nagyon megszerettünk. Bár sajnos harmadik film most már biztosan nem készül, a régi részeket akkor is érdemes újranézni!

Ha pedig egy kis újdonságra vágynál, de a Szex és New York hangulatával, van egy jó hírünk! Már készül ugyanis a sorozat, ami ennek nyomdokaiba léphet, csak némileg modernebb változatban! Az Emily in Paris főszereplője ráadásul a gyönyörű Lily Collins lesz, az első évad forgatását pedig tavaly ősszel fejezték be Franciaországban, így remélhetőleg hamarosan már bemutatják az első epizódot is.

A sztori egy nagyon optimista amerikai lányról, Emilyről szól, aki úgy dönt, hogy egy menő állás miatt maga mögött hagyja korábbi életét, és Párizsba költözik. A karrierváltás viszont nem megy neki egyről a kettőre, az új környezet pedig hamar ijesztővé válik, de szerencsére néhány új barát a segítségére siet. A forgatási fotókból kiindulva a divat központi szerepet kap ebben a történetben is, pláne, hogy Patricia Field, a Szex és New York stylistja dolgozik a főszereplőkkel!

Már nagyon várjuk a sorozatot, addig pedig figyelmedbe ajánljuk ezeket a szuper történeteket!

