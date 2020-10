Emilia Clarke most megmutatta, hogyan kell méltósággal viselni az őszi időjárást

Sokan úgy tartják, hogy a pufidzseki csak a spotos csajok őszi/téli fegyvere, ám ezt a fazon ma már simán megállja a helyét elegánsabb szettekben is, és most be is mutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni.

Ami igazán jó ebben, hogy a pufikabátok nem csak szupertrendik ebben a szezonban, elvitathatatlanul praktikus darabok is, ugyanis egy ilyenben még a legnagyobb hidegben sem fázik az ember lánya. Ez pedig ritka a divatban, hiszen általában valami vagy praktikus és kényelmes, vagy stílusos, Emilia szettjéről ez mind elmondható egyben.

A színésznő ebben a sikkes szettben veszi fel a harcot a rideg angol időjárással, és volt benne elég merészség ahhoz, hogy a pufikabátját egy vagány wescoval és farmerrel párosítja. Nekünk nagyon tetszik összeállítása, aminél semmi sem bizonyítja jobban, hogy igenis érdemes vegyíteni a különböző stílusokat.

