Emilia a Trónok harca után tudatosan igyekezett olyan szerepeket választani, amelyek egy kicsit sem hasonlítanak híres karakterére. Most pedig debütáló filmjei közül az Above Suspicion című alkotáshoz már ki is jött az első előzetes. A film igazi különlegesség lesz a színésznőtől, ugyanis tőle szokatlan módon egy krimi-akciófilmben vállalt főszerepet. A történet szerint - amely Joe Sharkey megtörtént eseményeket feldolgozó könyve alapján készült – a Trónok harca egykori sztárja egy olyan Kentuckyban élő nőt alakít, aki egy nős FBI ügynök besúgója, később pedig a szeretője lesz.

A két ember kapcsolatára fény derült és óriási port kavart Amerikában, amely példátlanul ért véget. Clarke mellett olyan színészeket láthatunk majd a filmben mint Jack Huston, Sophie Lowe és Johnny Knoxville. A koronavírus itt is közbe szólt, már ami a film premierdátumát illeti, de ebben az évben végre minden rajongó megcsodálhatja Emiliat besúgóként. A pontos időpontról még nem adtak hírt a készítők, de az már biztos, hogy a VOD nevű streamingszolgáltatón lehet majd megnézni.

A 34 éves Clarke a krimi műfajánál nem áll meg, ugyanis jövőre egy horrorban is megcsillogtatja a tehetségét.

